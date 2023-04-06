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Онищенко (Дорошенко) Марфа

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Дорошенко Иван

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
02.02.1887

Муж: Онищенко Григорий

Рождение ребёнка
04.03.1893

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Онищенко Григорий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.05.1894

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Онищенко Григорий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Онищенко Сергей

Отец ребёнка: Онищенко Григорий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Онищенко Иоанн

Отец ребёнка: Онищенко Григорий

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
козачка
Смерть
Неизвестно
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