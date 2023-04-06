Онищенко (Дорошенко) Марфа
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Дорошенко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887
Муж: Онищенко Григорий
Рождение ребёнка
04.03.1893
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Онищенко Григорий
Рождение ребёнка
28.05.1894
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Онищенко Григорий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Онищенко Сергей
Отец ребёнка: Онищенко Григорий
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Онищенко Иоанн
Отец ребёнка: Онищенко Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
козачка
Смерть
Неизвестно