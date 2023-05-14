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Ситчук Дина Антоновна
Ситчук Дина Антоновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2022
Пол
Женский
Отец
Ситчук Антон Игоревич
2000 г.р.
Мать
Рябцева Анастасия Валентиновна
2002 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2022
Отец:
Ситчук Антон Игоревич
Мать:
Рябцева Анастасия Валентиновна
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