Анисья Фёдорова 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисья Фёдорова

Место рождения

Лоханино

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Лоханино
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 736об
Рождение ребёнка
1771

Сын: Полуят??? Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
11.09.1772

Дочь: Марфа Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Марина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1774

Сын: Агафоний Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
01.04.1776

Сын: Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1779

Сын: Антипин Денис Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ненила Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Мавра Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврил Антипин

Михайловская
Смерть
Неизвестно

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