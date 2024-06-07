Анисья Фёдорова
Место рожденияЛоханино
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Лоханино
Упоминание
Неизвестно
РС 1782 лист 736об
Рождение ребёнка
1771
Сын: Полуят??? Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
11.09.1772
Дочь: Марфа Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Марина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1774
Сын: Агафоний Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
01.04.1776
Сын: Ефим Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Елена Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ненила Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Мавра Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврил Антипин
Михайловская
Смерть
Неизвестно