Харченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Иван
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харченко (Харченко) Галина
Мать ребёнка: Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Харченко Трофим
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Харченко Савелий Иванович
Мать ребёнка: Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Харченко Владимир
Мать ребёнка: Фёкла
Смерть
Неизвестно