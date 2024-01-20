Харченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Иван

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харченко (Харченко) Галина

Мать ребёнка: Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876

Сын: Харченко Трофим

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Харченко Савелий Иванович

Мать ребёнка: Фёкла

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Харченко Владимир

Мать ребёнка: Фёкла

Смерть
Неизвестно

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