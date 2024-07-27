Батманов Юрий Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1977
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1977
Отец: Батманов Олег Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батманова Анна Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
24.06.2000
Жена: не указана
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.2000
Дочь: Батманова Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: не указана