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Батманов Юрий Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1977

Отец: Батманов Олег Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батманова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батманов Трофим Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
24.06.2000

Жена: не указана

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.2000

Дочь: Батманова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

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