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Буров (Burov) Василий

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Место рождения

д. Хмельники, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буров (Burov) Трифон

Мать: Бурова ?

http://yandex-map.ru/h/khmel\'niki_69_545441_340040.htm Хмельники Смоленской обл. - см. в центре карты координаты 54°54 41 северной широС‚ы 34°00 40 восточной долготы
Бракосочетание
Около 1909

Жена: Бурова (Burova) Наталья

Рождение ребёнка
10.03.1911

Сын: Буров (Burov) Александр

Мать ребёнка: Бурова (Burova) Наталья

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)

Мать ребёнка: Бурова (Burova) Наталья

Смерть
Около 1916
Причина смерти: На войне

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