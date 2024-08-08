Буров (Burov) Василий
Место рожденияд. Хмельники, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буров (Burov) Трифон
Мать: Бурова ?
http://yandex-map.ru/h/khmel\'niki_69_545441_340040.htm Хмельники Смоленской обл. - см. в центре карты координаты 54°54 41 северной широС‚ы 34°00 40 восточной долготы
Бракосочетание
Около 1909
Жена: Бурова (Burova) Наталья
Рождение ребёнка
10.03.1911
Мать ребёнка: Бурова (Burova) Наталья
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Верещагина (Бурова (Burova)) Пелагея (Полина)
Мать ребёнка: Бурова (Burova) Наталья
Смерть
Около 1916
Причина смерти: На войне