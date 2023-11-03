Иванов Иван Мамантов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Иванов Мамант Тихонов
Мать: Иванова Аграфена
Бракосочетание
21.01.1877
Жена: Иванова Анна Алексеевна
М. 19 Ж. 21
Рождение ребёнка
20.10.1877
Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.11.1878
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1885
Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Богунова Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
09.10.1888
Сын: Иванов Яков Иванов
Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно