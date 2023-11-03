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Иванов Иван Мамантов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Иванов Мамант Тихонов

Мать: Иванова Аграфена

Бракосочетание
21.01.1877

Жена: Иванова Анна Алексеевна

М. 19 Ж. 21
Рождение ребёнка
20.10.1877

Сын: Иванов Аверьян Иванович

Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.11.1878

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.10.1885

Сын: Иванов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Богунова Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Иванов Яков Иванов

Мать ребёнка: Иванова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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