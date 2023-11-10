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Степашко Василий Яковлевич

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

19.01.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915 ст.

Отец: Степашко Яков Филиппович

Мать: Степашко Евгения Сильвесторовна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Крещение
20.01.1915 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости посёлка Каменка крестьянин Яков Филиппов Степашко и законная жена его Евгения Силивестрова, оба православные Восприемники: того же поселка крестьянин Андрей Яковлев Босаченко ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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