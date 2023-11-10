Степашко Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.01.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915 ст.
Крещение
20.01.1915 ст.
Дорогина Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Ново-Локтевской волости посёлка Каменка крестьянин Яков Филиппов Степашко и законная жена его Евгения Силивестрова, оба православные Восприемники: того же поселка крестьянин Андрей Яковлев Босаченко ... Показать все
Смерть
Неизвестно