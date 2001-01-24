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Пасынкова Анна Сергеевна
Пасынкова Анна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.01.2001
Пол
Женский
Отец
Пасынков Сергей Владимирович
1971 г.р.
Мать
Пасынкова (Кривошеина) Ольга Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.2001
Отец:
Пасынков Сергей Владимирович
Мать:
Пасынкова Ольга Владимировна
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