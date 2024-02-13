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Мартьянов Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартьянова (Злобина) Марфа

Рождение ребёнка
07.01.1923

Сын: Мартьянов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Мартьянова (Злобина) Марфа

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Мартьянова) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Мартьянова (Злобина) Марфа

Смерть
Неизвестно

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