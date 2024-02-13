Мартьянов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1923
Сын: Мартьянов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Мартьянова (Злобина) Марфа
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Мартьянова) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Мартьянова (Злобина) Марфа
Смерть
Неизвестно