Султаебей (Дордий) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султаебей (Дордий) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1883 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1883

Сын: Султанбей Александр

Отец ребёнка: Султанбей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султанбей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Султанбей ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанбей ?