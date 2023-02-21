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Конторщиков Владимир Ильич

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Место рождения

Таллин

Дата рождения

13.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1952

Отец: Конторщиков Илья Иванович

Мать: Конторщикова Людмила Михайловна

Таллин
Рождение ребёнка
08.03.1979

Сын: Конторщиков Антон Владимирович

Мать ребёнка: Лубяная Татьяна Анатольевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
06.07.1989

Жена: Конторщикова Лариса Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1990

Сын: Конторщиков Максим Владимирович

Мать ребёнка: Конторщикова Лариса Владимировна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубяная Татьяна Анатольевна

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