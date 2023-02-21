Конторщиков Владимир Ильич
Место рожденияТаллин
Дата рождения13.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1952
Таллин
Рождение ребёнка
08.03.1979
Сын: Конторщиков Антон Владимирович
Мать ребёнка: Лубяная Татьяна Анатольевна
Бракосочетание
06.07.1989
Рождение ребёнка
01.09.1990
Сын: Конторщиков Максим Владимирович
Мать ребёнка: Конторщикова Лариса Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно