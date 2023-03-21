Лохматов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохматов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1954

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954

Отец: Лохматов Алексей Яковлевич

Мать: Лохматова Мая Лазаревна

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