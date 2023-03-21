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Лохматов Александр Алексеевич
Лохматов Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.09.1954
Пол
Мужской
Отец
Лохматов Алексей Яковлевич
1929 г.р.
Мать
Лохматова Мая Лазаревна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1954
Отец:
Лохматов Алексей Яковлевич
Мать:
Лохматова Мая Лазаревна
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