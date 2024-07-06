Зыков Афанасий Епифанович 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыков Афанасий Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Зыков Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1790

Дочь: (Зыкова) Варвара Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зыков Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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