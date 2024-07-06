Зыков Афанасий Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Зыков Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1790
Дочь: (Зыкова) Варвара Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Малая Тумна, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1798
Сын: Зыков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно