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Филин Иван Алексеевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.12.2002

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2002

Отец: Филин Алексей Владимирович

Мать: Филин Кристина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
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