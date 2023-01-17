Серебряков Филип Николаев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Серебряков Николай Фёдоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Серебрякова Арина
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Серебрякова Арина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Серебряков Кузьма Филиппов
Мать ребёнка: Серебрякова Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серебрякова Арина
Смерть
1839