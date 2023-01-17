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Серебряков Филип Николаев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Серебряков Николай Фёдоров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Серебряков Иван Филиппов

Мать ребёнка: Серебрякова Арина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Серебрякова Арина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Серебряков Кузьма Филиппов

Мать ребёнка: Серебрякова Арина

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Арина

Смерть
1839
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
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