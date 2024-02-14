Макаров Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Александр
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Макаров Георгий Алексеевич ефрейтор Дата рождения __.__.1920 Место рождения Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Оек Место призыва Николаевский-на-Амуре ГВК, Нижне-Амурская обл., г. Николаевск-на-Амур... Показать все
Смерть
Неизвестно