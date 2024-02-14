Макаров Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Георгий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Макаров Георгий Алексеевич ефрейтор Дата рождения __.__.1920 Место рождения Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Оек Место призыва Николаевский-на-Амуре ГВК, Нижне-Амурская обл., г. Николаевск-на-Амур... Показать все
Смерть
Неизвестно

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