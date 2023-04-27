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de Beaujeu Guichard

Место рождения

France

Дата рождения

Около 1275

Дата смерти

18.09.1331

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1280 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1275

Отец: не указан

Мать: не указана

France
Бракосочетание
23.01.1309

Жена: De Châtillon Marguerite

Рождение ребёнка
11.04.1316

Сын: De Beaujeu Edouard

Мать ребёнка: De Châtillon Marguerite

France
Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Beaujeu
Смерть
18.09.1331
Paris, Ile-de-France France
Похороны
23.09.1331
Belleville, Rhône-Alpes France
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