de Beaujeu Guichard
Место рожденияFrance
Дата рожденияОколо 1275
Дата смерти18.09.1331
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1275
Отец: не указан
Мать: не указана
France
Бракосочетание
23.01.1309
Жена: De Châtillon Marguerite
Рождение ребёнка
11.04.1316
Сын: De Beaujeu Edouard
Мать ребёнка: De Châtillon Marguerite
France
Работа или профессия
Неизвестно
Seigneur de Beaujeu
Смерть
18.09.1331
Paris, Ile-de-France France
Похороны
23.09.1331
Belleville, Rhône-Alpes France