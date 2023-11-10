(Ореханова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ореханова) Елизавета

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

28.03.1993

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1968 г.р.

Муж

1993 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1993

Отец: Ореханов Руслан

Мать: Ореханова Наталья

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Образование
25.06.2011
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Награждение медалистов | пл. Ленина (Соборная), город Липецк, Россия
Награда
25.06.2011
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Золотая медаль по окончании школы N 12
Образование
30.06.2015
г. Москва
Получение диплом бакалавра "Высшей школы экономики" по направлению подготовки - экономика
Бракосочетание
12.02.2021

Муж: Маншилин Сергей

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.07.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маншилин Сергей

г. Реутов
Место жительства
Неизвестно
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