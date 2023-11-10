(Ореханова) Елизавета
Место рождения
Дата рождения28.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1993
Отец: Ореханов Руслан
Мать: Ореханова Наталья
Образование
25.06.2011
Награждение медалистов | пл. Ленина (Соборная), город Липецк, Россия
Награда
25.06.2011
Золотая медаль по окончании школы N 12
Образование
30.06.2015
г. Москва
Получение диплом бакалавра "Высшей школы экономики" по направлению подготовки - экономика
Бракосочетание
12.02.2021
Муж: Маншилин Сергей
Рождение ребёнка
15.07.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маншилин Сергей
г. Реутов
Место жительства
Неизвестно