Лубнина Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубнина Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Степанида Алексеева

Отец ребёнка: Лубнин Алексей (Алешка) Пименов

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Евфимия Алексеева

Отец ребёнка: Лубнин Алексей (Алешка) Пименов

Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубнин Алексей (Алешка) Пименов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Хмелевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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