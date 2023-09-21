Воронина (Машихина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1776
Отец: Машихин Яков Степанович
1. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1 Д. 15052 (1647 г.) Костянино над рекою над Лузою Андрюшка Федотов сын прозвище Машихиных. (л. 443) А у него детей: Тараско пяти лет, да Калинка году. 2. РГАДА. Ф. 1209. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Сын: Воронин Стефан Харламович
Отец ребёнка: Воронин Харлампий Лукич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Воронин Харлампий Лукич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Воронин Харлампий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно