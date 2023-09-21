Воронина (Машихина) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Машихина) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Машихин Яков Степанович

Мать: Машихина Евдокия Ивановна

1. РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1 Д. 15052 (1647 г.) Костянино над рекою над Лузою Андрюшка Федотов сын прозвище Машихиных. (л. 443) А у него детей: Тараско пяти лет, да Калинка году. 2. РГАДА. Ф. 1209. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Сын: Воронин Стефан Харламович

Отец ребёнка: Воронин Харлампий Лукич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Воронин Евфим Харламович

Отец ребёнка: Воронин Харлампий Лукич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Воронин Козма Харламович

Отец ребёнка: Воронин Харлампий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Харлампий Лукич

Смерть
Неизвестно
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