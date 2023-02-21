Гайворонский Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонский Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайворонская Фёкла Митрофановна

Рассыпное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.11.1943
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