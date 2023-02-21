Гайворонский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайворонская Фёкла Митрофановна
Рассыпное, Песчанокопский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
?.11.1943