Углев Ефим Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Углев Леонтий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Углева Авдотья Ефимовна
Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Углева Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Углева Офимья Ефимовна
Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Углева Авдотья Ефимовна
Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Углев Яков Ефимович
Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно