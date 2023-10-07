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Углев Ефим Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Углев Леонтий Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Углева Авдотья Ефимовна

Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Углева Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Углева Офимья Ефимовна

Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Углева Авдотья Ефимовна

Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Углев Яков Ефимович

Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Углев Ларион Ефимович

Мать ребёнка: Углева Минодора Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Углева Минодора Васильевна

Смерть
Неизвестно
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