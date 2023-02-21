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Автамонов Максим Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

01.06.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Автамонов Андрей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1853

Жена: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.03.1861

Сын: Автамонов Александр Максимович

Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Автамонов Тихон Максимович

Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1865

Сын: Автамонов Николай Максимович

Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.02.1868

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.04.1873

Сын: Автамонов Василий Максимович

Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1877

Дочь: Клавдия Максимовна

Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна

Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.06.1889
Устье-Повалихино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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