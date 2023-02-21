Автамонов Максим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти01.06.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Автамонов Андрей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1853
Жена: Автамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.03.1861
Сын: Автамонов Александр Максимович
Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Автамонов Тихон Максимович
Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1865
Сын: Автамонов Николай Максимович
Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1868
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.04.1873
Сын: Автамонов Василий Максимович
Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.11.1877
Дочь: Клавдия Максимовна
Мать ребёнка: Автамонова Анна Петровна
Смерть
01.06.1889