Игнатьев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977
Рождение ребёнка
18.01.1997
Дочь: Осипова Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.04.2009
Дочь: Игнатьева Ангелина Дмитриевна
Мать ребёнка: Игнатьева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
11.11.2013
Дочь: Игнатьева Оливия Дмитриевна
Мать ребёнка: Игнатьева Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно