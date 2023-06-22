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Игнатьев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1977

Отец: Игнатьев Николай Андреевич

Мать: Игнатьева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
18.01.1997

Дочь: Осипова Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.04.2009

Дочь: Игнатьева Ангелина Дмитриевна

Мать ребёнка: Игнатьева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
11.11.2013

Дочь: Игнатьева Оливия Дмитриевна

Мать ребёнка: Игнатьева Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева Татьяна Александровна