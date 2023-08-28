Орлов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Наталья Валерьевна

Lesnoye Poselok, , , 196632 Sankt Peterburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
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