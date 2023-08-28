Орлов Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Наталья Валерьевна
Lesnoye Poselok, , , 196632 Sankt Peterburg, Russia
Работа или профессия
Неизвестно