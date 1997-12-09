Линьков Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линьков Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1997

Дата смерти

12.02.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1997

Отец: не указан

Мать: Линькова Марина

Смерть
12.02.2007
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