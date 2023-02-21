Дубровский Домнин Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровский Домнин Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Католического вероисповедания.
Рождение ребёнка
18.05.1900 ст.

Дочь: Дубровская Елена Домниновна

Мать ребёнка: Дубровская Марфа Кондратьевна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Марфа Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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