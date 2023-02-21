Дубровский Домнин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Католического вероисповедания.
Рождение ребёнка
18.05.1900 ст.
Дочь: Дубровская Елена Домниновна
Мать ребёнка: Дубровская Марфа Кондратьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Место жительства
1900 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Мещанин города Симферополь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно