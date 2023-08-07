Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Савелий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Погорелка деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно