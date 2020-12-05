Матвиенко Лилия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1940
Дата смерти05.12.2020
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.?.1937
Отец ребёнка: Семенов Виталий Петрович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение
10.01.1940
Отец: Матвиенко Василий
Бракосочетание
30.?.1962
Рождение ребёнка
22.?.1964
Дочь: Васильева Елена Витальевна
Отец ребёнка: Семенов Виталий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елена Витальевна
Отец ребёнка: Семенов Виталий Петрович
Смерть
05.12.2020