Матвиенко Лилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко Лилия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1940

Дата смерти

05.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.?.1937

Сын: Семенов Виталий Петрович

Отец ребёнка: Семенов Виталий Петрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение
10.01.1940

Отец: Матвиенко Василий

Мать: Лаврентьева Анна Матвеевна

Бракосочетание
30.?.1962

Муж: Семенов Виталий Петрович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.?.1964

Дочь: Васильева Елена Витальевна

Отец ребёнка: Семенов Виталий Петрович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елена Витальевна

Отец ребёнка: Семенов Виталий Петрович

Смерть
05.12.2020
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