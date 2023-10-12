Конохов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Конохов АНДРЕЙ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конохов Фадей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конохов Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно