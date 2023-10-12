Конохов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конохов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Конохов АНДРЕЙ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конохов Фадей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конохов Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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