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Соловьев Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соловьев Георгий Федорович

Мать: Соловьева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Соловьева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Ольга