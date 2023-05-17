Соловьев Анатолий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соловьев Георгий Федорович
Мать: Соловьева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Соловьева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Ольга