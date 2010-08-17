Мялкина Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1937
Дата смерти17.08.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1937
Отец: Моргачёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1971
Отец ребёнка: Мялкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.09.1973
Сын: Моргачев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.09.1974
Сын: Моргачев Андрей
Отец ребёнка: Мялкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
28.03.1978
Отец ребёнка: Мялкин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моргачева Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глухих Вера
Отец ребёнка: не указан
Смерть
17.08.2010