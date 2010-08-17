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Мялкина Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1937

Дата смерти

17.08.2010

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1937

Отец: Моргачёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1971

Сын: Мялкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мялкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
12.09.1973

Сын: Моргачев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.09.1974

Сын: Моргачев Андрей

Отец ребёнка: Мялкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1978

Сын: Мялкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Мялкин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моргачева Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глухих Вера

Отец ребёнка: не указан

Смерть
17.08.2010