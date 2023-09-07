Скворцова (Гаврилова) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцова (Гаврилова) Ольга Гавриловна

Скворцова (Гаврилова) Ольга Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1970

Отец: Гаврилов Гавриил Фролович

Мать: Гаврилова Антонида Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1993

Дочь: Серых Софья Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.04.1996

Сын: Скворцов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
19.09.1998

Сын: Скворцов Максим Александрович

Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.05.2004

Дочь: Скворцова Варвара Александровна

Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close