Скворцова (Гаврилова) Ольга Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1970
Рождение ребёнка
28.09.1993
Дочь: Серых Софья Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.04.1996
Сын: Скворцов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
19.09.1998
Сын: Скворцов Максим Александрович
Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.05.2004
Дочь: Скворцова Варвара Александровна
Отец ребёнка: Скворцов Александр Владимирович