(Фомичева) Анна Дмитриевна 30.01.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фомичева) Анна Дмитриевна

Место рождения

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.

Дата рождения

30.01.1885

Дата смерти

28.08.1886

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1885

Отец: Фомичев Дмитрий Емельянович

Мать: Фомичева Дарья Ивановна

с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
28.08.1886
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.

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