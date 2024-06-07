(Фомичева) Анна Дмитриевна
Место рожденияс. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Дата рождения30.01.1885
Дата смерти28.08.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1885
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Место жительства
Неизвестно
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.
Смерть
28.08.1886
с. Старая Ситня Ступинского района Московской обасти, Московская обл.