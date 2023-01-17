Варламов Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.06.1904
Дата смерти20.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1922
Место жительства
С 1922 по 1943
Место жительства
С 1943 по 1951
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Место жительства
С 1951 по 1956
Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1956 по 1990
Смерть
20.08.1990