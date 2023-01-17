Варламов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Александр Владимирович

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

06.06.1904

Дата смерти

20.08.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1904 по 1922
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1922 по 1943
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1943 по 1951
Ивдель, Ивдельский, Свердловская область
Место жительства
С 1951 по 1956
Караганда, Казахстан
Место жительства
С 1956 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.08.1990
Москва, город федерального значения Москва
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