Харитонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаритонов Андрей

Харитонов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1967

Пол

Мужской

Отец

1943 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1967

Отец: Харитонов Станислав

Мать: Нина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close