Блуменфельд Феликс Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блуменфельд Феликс Михайлович

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Место рождения

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина

Дата рождения

19.04.1863

Дата смерти

21.01.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1863 по 1880
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1880 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1922
Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1931
Москва, город федерального значения Москва
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