Блуменфельд Феликс Михайлович
Место рожденияКропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Дата рождения19.04.1863
Дата смерти21.01.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1863 по 1880
Кропивницкий, Кировоградская обл, Украина
Место жительства
С 1880 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1922
Киев, Украина
Место жительства
С 1922 по 1931
Смерть
21.01.1931