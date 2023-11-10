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Голованов Владимир Петрович

Место рождения

Сивинь, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1933

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Голованов Пётр Константинович

Мать: Голованова Марфа Васильевна

Сивинь, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1961

Сын: Голованов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1968

Сын: Голованов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
2013
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