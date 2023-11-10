Голованов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
1961
Сын: Голованов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1968
Сын: Голованов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
2013