Ирина Абрамова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1871
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Рождение ребёнка
09.09.1872
Дочь: София Семенова
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Рождение ребёнка
19.09.1879
Дочь: Фекла Семенова
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Рождение ребёнка
?.06.1881
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Рождение ребёнка
14.10.1884
Дочь: Прасковья Семенова
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Рождение ребёнка
26.07.1886
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Рождение ребёнка
09.12.1888
Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно