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Ирина Абрамова

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Место рождения

Марьинка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьинка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.06.1871

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.09.1872

Дочь: София Семенова

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1879

Дочь: Фекла Семенова

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.06.1881

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1884

Дочь: Прасковья Семенова

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1886

Сын: Новиков Василий Семенов

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1888

Сын: Новиков Николай Семенов

Отец ребёнка: Новиков Семен Сергеев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Семен Сергеев

Смерть
Неизвестно
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