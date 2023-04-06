(Плохая) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Плохая) Ольга

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Место рождения

Майли-Сай

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плохой Гаврил Автономович

Мать: Плохая Ольга Эмильевна

Майли-Сай
Рождение ребёнка
13.06.1974

Сын: Романов Александр

Отец ребёнка: Романов Владимир

Майли-Сай
Рождение ребёнка
28.01.1982

Сын: Романов Андрей

Отец ребёнка: Романов Владимир

Майли-Сай
Рождение ребёнка
07.07.1983

Сын: Романов Алексей

Отец ребёнка: Романов Владимир

Майли-Сай
Рождение ребёнка
1993

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Романов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Владимир

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