(Плохая) Ольга
Место рожденияМайли-Сай
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плохой Гаврил Автономович
Мать: Плохая Ольга Эмильевна
Майли-Сай
Рождение ребёнка
13.06.1974
Сын: Романов Александр
Отец ребёнка: Романов Владимир
Майли-Сай
Рождение ребёнка
28.01.1982
Сын: Романов Андрей
Отец ребёнка: Романов Владимир
Майли-Сай
Рождение ребёнка
07.07.1983
Сын: Романов Алексей
Отец ребёнка: Романов Владимир
Майли-Сай
Рождение ребёнка
1993
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Романов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Владимир