Хафизова Луиза Наримановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХафизова Луиза Наримановна

Хафизова Луиза Наримановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965

Отец: Янбаев Нариман Ахмедович

Мать: Янбаева Зания Гимаевна

Рождение ребёнка
05.11.1984

Дочь: Хафизова Зарина Расимовна

Отец ребёнка: Хафизов Расим

Рождение ребёнка
28.08.1993

Дочь: Хафизова Ильгиза Расимовна

Отец ребёнка: Хафизов Расим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизова Линура Расимовна

Отец ребёнка: Хафизов Расим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хафизова Зария Расимовна

Отец ребёнка: Хафизов Расим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хафизов Расим

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close