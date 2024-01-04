Хафизова Луиза Наримановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1965
Отец: Янбаев Нариман Ахмедович
Мать: Янбаева Зания Гимаевна
Рождение ребёнка
05.11.1984
Дочь: Хафизова Зарина Расимовна
Отец ребёнка: Хафизов Расим
Рождение ребёнка
28.08.1993
Дочь: Хафизова Ильгиза Расимовна
Отец ребёнка: Хафизов Расим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизова Линура Расимовна
Отец ребёнка: Хафизов Расим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хафизова Зария Расимовна
Отец ребёнка: Хафизов Расим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хафизов Расим