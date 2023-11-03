Богунова (Пиголева) Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти27.12.1886
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
31.01.1826
М 26 ж 20
Рождение ребёнка
21.11.1826
Сын: Богунов Александр Васильев
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Рождение ребёнка
30.08.1829
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Рождение ребёнка
16.04.1832
Сын: Богунов Симеон Васильевич
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
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Рейтаровы
Рождение ребёнка
23.01.1835
Сын: Богунов Григорий Васильев
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1836
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Рождение ребёнка
20.08.1837
Дочь: Шигорина Васса Васильева
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Семён Федоров Сухов
Рождение ребёнка
01.09.1839
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1841
Дочь: Олимпиада Васильева
Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов
Смерть
27.12.1886
80 лет, вдова