Богунова (Пиголева) Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Пиголева) Евдокия Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

27.12.1886

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Пигалев Захар Тихонов

Мать: Пиголева 1, Свидерская 2 Настасья Иванова

Бракосочетание
31.01.1826

Муж: Богунов Василий Иванов

М 26 ж 20
Рождение ребёнка
21.11.1826

Сын: Богунов Александр Васильев

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Рождение ребёнка
30.08.1829

Сын: Богунов Иван Васильев

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Рождение ребёнка
16.04.1832

Сын: Богунов Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

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Рейтаровы
Рождение ребёнка
23.01.1835

Сын: Богунов Григорий Васильев

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Рождение ребёнка
22.07.1836

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Рождение ребёнка
20.08.1837

Дочь: Шигорина Васса Васильева

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Семён Федоров Сухов
Рождение ребёнка
01.09.1839

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Рождение ребёнка
19.07.1841

Дочь: Олимпиада Васильева

Отец ребёнка: Богунов Василий Иванов

Смерть
27.12.1886
80 лет, вдова
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