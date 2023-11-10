Иванова (Головко?) Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Головко? Петр
Мать: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Ильина Ульяна Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Богунова Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Степанова Зинаида Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Василий Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Дочь: Кубыкина Прасковья Аверьяновна
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Андрей Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Гавриил Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Константин Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Леонид Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Николай Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович
Сын: Иванов Александр Аверьянович
Отец ребёнка: Иванов Аверьян Иванович