Малышев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Малышева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Малышева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Малышева Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любава

Мать ребёнка: Малышева Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Полина

Смерть
Неизвестно
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