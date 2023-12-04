Малышев Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Малышева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Малышева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Малышева Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любава
Мать ребёнка: Малышева Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Полина
Смерть
Неизвестно