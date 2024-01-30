Ферапонтов Александр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1927
Дата смерти04.07.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ферапонтова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
14.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ферапонтова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1989