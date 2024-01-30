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Ферапонтов Александр Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1927

Дата смерти

04.07.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ферапонтова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
14.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ферапонтова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ферапонтова Мария Алексеевна

Смерть
04.07.1989
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