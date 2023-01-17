Прокофий Сергеев
Место рождения
Дата рождения03.02.1788
Дата смерти30.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1788
Отец: Сергей Никитин
Мать: Неонила Петрова
Бракосочетание
27.10.1807
Жена: Матрена Данилова
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1819
Мать ребёнка: Матрена Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Матрена Данилова
Смерть
30.01.1836
Причина смерти: горячка