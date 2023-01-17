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Прокофий Сергеев

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

03.02.1788

Дата смерти

30.01.1836

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

Жена

Дети

1819 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1788

Отец: Сергей Никитин

Мать: Неонила Петрова

Черное, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
27.10.1807

Жена: Матрена Данилова

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1819

Сын: Важнов Федор Прокофьев

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матрена Данилова

Смерть
30.01.1836
Черное, Балашиха, Московская область
Причина смерти: горячка
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