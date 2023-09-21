Мунк (Клоуман) Людовика Фредрикке Августа Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМунк (Клоуман) Людовика Фредрикке Августа Виктория

Мунк (Клоуман) Людовика Фредрикке Августа Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1908

Сын: Мунк Эдвард

Отец ребёнка: Мунк Аксель

Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Эдле Клоуман

Отец ребёнка: Мунк Аксель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунк Аксель

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close