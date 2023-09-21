Мунк (Клоуман) Людовика Фредрикке Августа Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1908
Сын: Мунк Эдвард
Отец ребёнка: Мунк Аксель
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Эдле Клоуман
Отец ребёнка: Мунк Аксель
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мунк Аксель
Смерть
Неизвестно