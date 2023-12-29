Бузлова Феврония Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Селиверстов) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Селиверстова) Авдотья Петрова
Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Селиверстова) Акулина Петровва
Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Селиверстова) Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Селиверстова) Анна Петрова
Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов
Рождение ребёнка
18.02.1865
Сын: Макаров Фёдор Петров
Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов
Смерть
1891