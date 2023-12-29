Бузлова Феврония Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузлова Феврония Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Селиверстов) Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Селиверстова) Авдотья Петрова

Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Селиверстова) Акулина Петровва

Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Селиверстова) Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Селиверстова) Анна Петрова

Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов

Рождение ребёнка
18.02.1865

Сын: Макаров Фёдор Петров

Отец ребёнка: Бузлов Пётр Селиверстов

Смерть
1891

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