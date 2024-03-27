Кузяшев Урал Ахмадуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузяшев Урал Ахмадуллович

Кузяшев Урал Ахмадуллович

Место рождения

д.Канчура Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

1937

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кузяшев Ахмадулла

Мать: Кузяшева Уммугульсум Шагангареевна

д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1957

Сын: Кузяшев Самат Уралович

Мать ребёнка: Кузяшева Фагиля

Рождение ребёнка
1959

Сын: Кузяшев Булат Уралович

Мать ребёнка: Кузяшева Фагиля

Рождение ребёнка
1967

Сын: Кузяшев Руслан Уралович

Мать ребёнка: Кузяшева Фагиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузяшева Фагиля

Смерть
2005
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Канчура Куюргазинский район РБ РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close