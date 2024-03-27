Кузяшев Урал Ахмадуллович
Место рожденияд.Канчура Куюргазинский район БАССР
Дата рождения1937
Дата смерти2005
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Кузяшев Ахмадулла
д.Канчура Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Кузяшева Фагиля
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Кузяшева Фагиля
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Кузяшева Фагиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузяшева Фагиля
Смерть
2005
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Канчура Куюргазинский район РБ РФ